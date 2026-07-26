Nella notte in Val di Susa, durante un episodio di guerriglia tra attivisti No Tav e forze dell'ordine, sono stati registrati 126 agenti feriti. Gli scontri sono avvenuti in seguito a un assalto degli attivisti, che hanno lanciato oggetti e tentato di superare le barriere di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno risposto con interventi di contenimento. Non sono stati segnalati feriti tra i civili. La situazione rimane sotto controllo, con forze di sicurezza impegnate nel mantenimento dell’ordine.

AGI - Il giorno dopo l'assalto dei No Tav in Val di Susa arriva il bilancio delle forze dell'ordine ferite durante la guerriglia scatenata dagli attivisti. A quanto apprende l'Agi da fonti qualificate, sono 126 gli operatori rimasti feriti ieri negli scontri provocati dai No Tav: 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Circa 450 gli identificati. La dura condanna di Giorgia Meloni. "La violenza dei No Tav non piegherà lo Stato". La premier Giorgia Meloni prende la parola sui social per condannare quelle che da destra vengono viste come vere e proprie azioni di guerriglia. "Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato", sottolinea la premier. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assalto No Tav contro la Polizia in Val di Susa: 126 feriti tra le forze dell'ordine. Melo...

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Manifestazioni in Val di Susa: feriti fra le forze dell'ordine.

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