scontri no tav due agenti del reparto mobile di bologna tra i feriti

Due agenti del Reparto mobile di Bologna sono rimasti feriti durante gli scontri in Val Susa al cantiere No Tav. L’assalto ha coinvolto manifestanti e forze dell’ordine, portando a interventi di polizia. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei feriti né sul numero totale delle persone coinvolte. La situazione si è verificata nel corso di un’operazione di mantenimento dell’ordine durante le proteste in zona.

Bologna, 26 luglio 2026 – Scontri in Val Susa al cantiere No Tav, due poliziotti del Reparto mobile di Bologna tra i feriti. A seguito dell’assalto dei cinquecento incappucciati all’area di lavoro del San Didero, protetta e cinturata nella giornata di ieri dalla polizia, il bilancio degli agenti in tenuta anti-sommossa rimasti feriti è alto: si parla, infatti, di una sessantina di operatori. Tra questi, ci sarebbero anche due manovratori di corda del Reparto bolognese, che sono stati medicati e assistiti e hanno riportato cinque giorni di prognosi. ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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