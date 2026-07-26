Scontri No Tav due agenti del Reparto mobile di Bologna tra i feriti

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due agenti del Reparto mobile di Bologna sono rimasti feriti durante gli scontri in Val Susa al cantiere No Tav. L’assalto ha coinvolto manifestanti e forze dell’ordine, portando a interventi di polizia. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei feriti né sul numero totale delle persone coinvolte. La situazione si è verificata nel corso di un’operazione di mantenimento dell’ordine durante le proteste in zona.

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Bologna, 26 luglio 2026 –  Scontri in Val Susa al cantiere No Tav, due poliziotti del Reparto mobile di Bologna tra i feriti. A seguito dell’assalto dei cinquecento incappucciati all’area di lavoro del San Didero, protetta e cinturata nella giornata di ieri dalla polizia, il bilancio degli agenti in tenuta anti-sommossa rimasti feriti è alto: si parla, infatti, di una sessantina di operatori. Tra questi, ci sarebbero anche  due manovratori di corda del Reparto bolognese, che sono stati medicati e assistiti e hanno riportato cinque giorni di prognosi. ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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