No Tav scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nei cantieri a Chiomonte | 60 feriti tra gli agenti

Scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine si sono verificati nei cantieri tra Chiomonte, San Didero e Bruzolo. Durante la protesta, le forze dell’ordine hanno riportato 60 feriti. La manifestazione mirava a bloccare i lavori nei cantieri. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei feriti né su eventuali arresti. La situazione rimane tesa nelle aree interessate.

I manifestanti No Tav si sono scontrati con le forze di polizia in seguito alla manifestazione che puntava a raggiungere i cantieri dei lavori tra Chiomonte, San Didero e Bruzolo. Circa 60 feriti tra le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Val Susa, guerriglia al cantiere della Tav: fiamme e scontri a Chiomonte

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