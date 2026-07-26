scontri no tav 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati dopo le violenze danni pesanti ai cantieri

Notizia in breve

Durante gli scontri in Val di Susa il 25 luglio, sono rimasti feriti 124 agenti tra carabinieri, finanzieri e poliziotti. Sono stati identificati circa 450 manifestanti coinvolti nelle violenze. I danni ai cantieri sono stati ingenti e sono in corso verifiche sulla dinamica degli episodi più gravi. La giornata è stata caratterizzata da violenze e tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti.