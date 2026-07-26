Scontri No Tav 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati dopo le violenze danni pesanti ai cantieri

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli scontri in Val di Susa il 25 luglio, sono rimasti feriti 124 agenti tra carabinieri, finanzieri e poliziotti. Sono stati identificati circa 450 manifestanti coinvolti nelle violenze. I danni ai cantieri sono stati ingenti e sono in corso verifiche sulla dinamica degli episodi più gravi. La giornata è stata caratterizzata da violenze e tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti.

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Nuovo bilancio dopo la giornata di tensione in Val di Susa: tra i contusi risultano carabinieri, finanzieri e poliziotti. Accertamenti ancora in corso sui danni ai cantieri e sulla dinamica degli episodi più gravi Nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, si sono tenuti pesanti scontri in Val. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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