Scontri No Tav 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati dopo le violenze danni pesanti ai cantieri
Durante gli scontri in Val di Susa il 25 luglio, sono rimasti feriti 124 agenti tra carabinieri, finanzieri e poliziotti. Sono stati identificati circa 450 manifestanti coinvolti nelle violenze. I danni ai cantieri sono stati ingenti e sono in corso verifiche sulla dinamica degli episodi più gravi. La giornata è stata caratterizzata da violenze e tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti.
Nuovo bilancio dopo la giornata di tensione in Val di Susa: tra i contusi risultano carabinieri, finanzieri e poliziotti. Accertamenti ancora in corso sui danni ai cantieri e sulla dinamica degli episodi più gravi Nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, si sono tenuti pesanti scontri in Val. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Guerriglia in Valsusa, la conta drammatica: 124 feriti tra le forze dell'ordine.
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