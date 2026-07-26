Durante gli scontri di ieri in Valsusa, 124 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Circa 450 manifestanti sono stati identificati in relazione alle violenze nei cantieri della Tav di San Didero e Chiomonte. La protesta ha coinvolto numerosi partecipanti e ha portato a scontri con le forze dell’ordine. Un rappresentante ha chiesto di fermare il Festival dell’Alta Felicità, associato alle manifestazioni. Nessuna informazione su eventuali arresti o altri sviluppi.

Sono 124 gli agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti i negli scontri di ieri in Valsusa nei cantieri della Tav di San Didero e Chiomonte. E secondo quanto si apprende da fonti qualificate sono circa 450 i manifestanti coinvolti nelle violenze e identificati. “A Chiomonte, in particolare, per oltre un’ora alcune centinaia di no tav vestiti di nero e completamente travisati hanno assaltato il cantiere e lanciato oggetti tra cui pietre, bulloni, bottiglie di vetro, razzi e bottiglie incendiarie contro le forze dell’ordine poste a difesa dell’area” scrive l’agenzia di stampa Adnkronos. Ricorso a lacrimogeni e idranti. Le forze di polizia hanno risposto con lacrimogeni e idranti fino a quando sono riusciti a respingere i manifestanti fuori dal cantiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No Tav, il bilancio delle violenze: 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati. Montaruli: “Fermare il Festival dell’Alta Felicità”

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