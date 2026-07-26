Scontri in Val di Susa | identificati 450 No Tav 126 feriti tra le forze dell’ordine e danni ingenti

Ieri in Val di Susa si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine. Sono state identificate circa 450 persone coinvolte negli incidenti. Durante le proteste, 126 agenti sono rimasti feriti, tra cui 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Sono stati registrati anche danni ingenti a strutture e veicoli nelle aree interessate.

Torino, 26 luglio 2026 – È il giorno dei bilanci in Val di Susa, teatro ieri dell’ennesimo attacco dei No Tav ai cantieri dell'Alta Velocità. Secondo fonti qualificate, sono 450 le persone identificate per gli scontri, mentre sono 126 gli esponenti delle forze dell'ordine rimasti feriti (58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri). Non risultano invece feriti tra gli operai dei cantieri Telt, mentre non sono ancora chiari i tempi con cui sarà possibile ripristinare le attrezzature. I danni sono notevoli, ma non sono stati ancora quantificati. https:www.quotidiano.netvideocronacamarcia-no-tav-centinaia-di-incappucciati-assaltano-il-cantiere-di-chiomonte-swbureqo Le reazioni politiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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