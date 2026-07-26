Scontri a Bologna l’ex capo della polizia | La violenza nella piazza? Non è colpa del sindaco

A Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un ex capo della polizia ha dichiarato che la violenza in piazza non può essere attribuita al sindaco. Ha aggiunto che le discussioni sulla giustizia andrebbero affrontate in modo razionale, evitando di lasciarsi condizionare dagli eventi recenti e dalle reazioni emotive.

Roma, 26 luglio 2026 – Di giustizia, è convinto Franco Gabrielli, ex capo della polizia, dell’Aisi ed ex prefetto di Roma, bisognerebbe parlare a mente lucida, lontano dai fatti di cronaca come quelli, recenti, di Bologna, e dalle reazioni emotive che suscitano. Perché il vero nemico della sicurezza, ragiona, “paradossalmente è proprio la paura”. ’Contro la paura’ non a caso è il titolo di un libro scritto con Carlo Bonini (Feltrinelli), in cui chi ha gestito così a lungo la sicurezza del Paese prova ad analizzare ciò che ha visto e imparato in questi lunghi anni. https:www.quotidiano.netvideocronacafakir-la-nipote-ci-dissociamo-dalle-violenze-bologna-non-merita-questo-rca6yh5d Gabrielli, impossibile non partire dai fatti di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Scontri a Bologna: la sinistra attacca la polizia ma non sa gestire la sicurezza

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