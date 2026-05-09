Bologna scontri in piazza | polizia usa l’idrante contro gli antifascisti
A Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti antifascisti e le forze dell'ordine, con quest'ultime che hanno utilizzato un idrante per disperdere i partecipanti. La Questura ha deciso di spostare il presidio patriota fuori dal centro città e ha adottato misure per bloccare il traffico nelle zone coinvolte. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con tensioni tra le due parti.
? Punti chiave Perché la Questura ha spostato il presidio patriota fuori dal centro?. Come hanno reagito le forze dell'ordine al blocco del traffico?. Chi sono i gruppi politici presenti nel presidio della periferia?. Perché gli attivisti hanno collegato la protesta alla gestione dei Cpr?.? In Breve Presidio patriota in piazza della Pace con circa cento persone tra cui membri Bulaggna Dsdadet.. Contromanifestazione di BoloResiste con 150 attivisti intercettati tra via Andrea Costa e via Saffi.. Uso dell'idrante per disperdere 50 manifestanti che tentavano il blocco del traffico sui viali.. Assemblea conclusiva in piazza San Francesco con critiche alle condizioni dei centri Cpr.🔗 Leggi su Ameve.eu
Como, scontri tra tifosi e polizia prima della partita Como-Bologna
Notizie correlate
Leggi anche: Bologna, 6.000 antifascisti in piazza: scontro e proteste contro il governo
Leggi anche: Una città due piazze: i patrioti se ne vanno, gli antifascisti finiscono sotto l'idrante | FOTO e VIDEO