Bologna scontri in piazza | polizia usa l’idrante contro gli antifascisti

A Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti antifascisti e le forze dell'ordine, con quest'ultime che hanno utilizzato un idrante per disperdere i partecipanti. La Questura ha deciso di spostare il presidio patriota fuori dal centro città e ha adottato misure per bloccare il traffico nelle zone coinvolte. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con tensioni tra le due parti.

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