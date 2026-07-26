Elly Schlein è stata criticata in vista delle primarie del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle che ha evidenziato divergenze su temi come l’Ucraina, le spese militari e il ruolo di Draghi. Le tensioni sono emerse durante un comizio a Napoli, dove l’ex premier Giuseppe Conte ha iniziato la sua campagna elettorale. La disputa tra i due si concentra sulle posizioni politiche e le strategie per la leadership del centrosinistra.

Le prime avvisaglie della campagna di Giuseppe Conte in vista delle primarie in cui l’ex premier contenderà la leadership del centrosinistra a Elly Schlein il Pd le ha registrate nell’ormai noto comizio di Napoli. È poi seguito l’annuncio della battaglia del M5S contro il riarmo dal titolo «La guerra la paghi tu». Non ancora una sfida diretta alla segretaria Pd, ma comunque un’offensiva palese su un terreno in cui Schlein si trova più in difficoltà. E non solo perché i riformisti del Pd la pensano come Lorenzo Guerini: «La polemica sul riarmo è strumentale», è l’opinione del presidente del Copasir. In ballo, per Schlein, c’è di più, perché la leader del Partito democratico ha la necessità di dimostrare di essere in grado di governare. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Schlein sotto attacco, i fronti caldi con il M5S: Ucraina, spese militari e Draghi

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