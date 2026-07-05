Ad Ankara si svolge il vertice Nato del 7-8 luglio, con discussioni su spese militari e aiuti all'Ucraina. Gli alleati devono mostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL dedicato alla difesa entro il 2035, impegno firmato anche dall'Italia. Durante il summit, è previsto anche un colloquio tra l'ex presidente statunitense e il leader russo.

Il summit Nato del 7-8 luglio ad Ankara non sarà soltanto una riunione dedicata all'aumento delle spese militari. Dopo l'accordo politico raggiunto all'Aja nel 2025, gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del Pil entro il 2035, un impegno sottoscritto anche dall'Italia. Sul tavolo si concentrano alcune delle questioni più delicate per la sicurezza euro-atlantica: il futuro del sostegno all'Ucraina, il nuovo equilibrio tra Stati Uniti ed Europa, il rafforzamento del Fianco Sud, la produzione industriale della difesa e il ruolo della Turchia. Il tutto mentre, alla vigilia del vertice, Donald Trump ha avuto una lunga telefonata con Vladimir Putin e successivamente con Volodymyr Zelensky, riportando al centro dell'agenda diplomatica il dossier ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Ad Ankara il vertice che può ridisegnare la Nato: dalle spese militari all'Ucraina. E Trump parla con Putin

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