Il ministro dell’Economia ha dichiarato che sarà il Parlamento a decidere sull’utilizzo dei fondi europei Safe per le spese militari. Durante un question time alla Camera, ha precisato che la decisione non spetta al governo, ma alle camere. Il Movimento 5 Stelle ha commentato criticamente, definendo il ministro come un “Ponzio Pilato”. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi o sui dettagli della decisione.

“Deciderà il Parlamento”. Questa la sintesi delle parole del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, pronunciate nel corso del ‘Question time’ alla Camera dei Deputati rispetto all’ipotesi di utilizzo dei fondi S.A.F.E. ( Security for Action Europe ), da parte del governo Meloni, per l’aumento delle spese militari e di difesa. Così, dopo anni in cui il governo Meloni al Parlamento ha lasciato ben pochi margini di potere decisionale, ora torna centrale. “Io Ministro sono senza parole perché com’è possibile che solo su questo punto il governo non si esprime. Crosetto è a favore dell’utilizzo dei fondi Safe, Salvini è contrario, lei dice deciderà il parlamento, ma non decide il parlamento è il governo che deve fare una proposta e poi vedremo se avrà la maggioranza in Parlamento” ribatte il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti: “Sull’uso dei fondi europei Safe per le spese militari decide il Parlamento”. M5S: “Ministro Ponzio pilato”

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