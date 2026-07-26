Nella notte si è verificato un tamponamento a catena sull'autostrada A14, coinvolgendo quattro veicoli. Uno dei conducenti, di 24 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Complessivamente, sei persone sono state ricoverate, tra cui una donna di 24 anni in condizioni critiche al Maggiore di Bologna. Non ci sono altre informazioni sui danni o sulle cause dell'incidente.

Sei ragazzi in ospedale. Una ventiquattrenne in condizioni gravissime al Maggiore di Bologna. È il bilancio, pesantissimo, del maxi tamponamento che, l’altra notte, ha visto coinvolte quattro auto in A14. L’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia stradale, è avvenuto poco prima delle 2 del mattino di sabato, a poca distanza dal casello di Imola, in direzione nord. In quel tratto si trova un cantiere stradale, con la terza corsia inibita al traffico: non è escluso che proprio questo ‘ostacolo’, notato all’ultimo momento dagli automobilisti, possa aver in qualche modo avuto un ruolo nella dinamica dello scontro. Un tamponamento a catena tra più auto, che ha visto coinvolto anche un camper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto nella notte in A14. Tamponamento a catena. Ventiquatrenne gravissima

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