Nella notte tra sabato e domenica, un'auto contromano è uscita di strada sull'A14, tra Marotta e Fano. L'incidente ha coinvolto una famiglia con un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona. La dinamica dell'incidente e il numero di feriti non sono stati resi noti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 11 luglio 2026 - Poteva trasformarsi in una tragedia ben più grave l'incidente avvenuto nella notte lungo l'A14, tra Marotta e Fano. Erano circa le 3.40 quando un'auto condotta da un 36enne di Fano avrebbe imboccato l'autostrada contromano, percorrendo la carreggiata nord in direzione sud per circa tre chilometri, fino all'altezza della zona di Tombaccia, nei pressi del lago Taus. Sul suo cammino ha trovato un'altra vettura, con a bordo una famiglia di Bergamo composta da padre, madre e un figlio piccolo, che stava viaggiando regolarmente verso Fano. L'impatto è stato inevitabile. Quattro persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fano, il personale del 118 e le forze dell'ordine con la Polizia Autostradale in testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contromano in A14, schianto nella notte tra Fano e Marotta: coinvolta famiglia con bambino

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