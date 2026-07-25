Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena sulla A14, poco prima delle 2 di notte, all’altezza di Imola. A bordo c’erano giovani di circa 20 anni. Una ragazza è rimasta gravemente ferita nell’incidente. La polizia stradale sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o altre conseguenze.

Imola, 25 luglio 2026 – Gravissimo incidente, questa notte poco prima delle 2, in A14 all’altezza di Imola. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena tra quattro auto, con a bordo tutti ragazzi sulla ventina. Nella zona in cui è avvenuto l’incidente c’è un cantiere per lavori autostradali. Gravissima una ragazza. Nella carambola di macchine, una ragazza è rimasta ferita e adesso si trova in condizioni gravissime ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna. Le condizioni della giovane sono apparse immediatamente critiche ai sanitari del 118 intervenuti questa notte in autostrada, tanto che è stato allertato l’elisoccorso che ha trasportato in codice di massima gravità la giovane al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento a catena tra 4 auto in A14: a bordo giovani sui 20 anni. Gravissima una ragazza

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