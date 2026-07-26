Il Comune dovrà riconoscere un debito fuori bilancio dopo aver perso al Tar in una causa contro l’Accademia Granata. La sentenza riguarda una disputa legale iniziata con l'Accademia, che si è conclusa con una decisione sfavorevole per l’amministrazione. Ora, il conto di questa vicenda legale sarà inserito nel bilancio comunale, portando a un addebito economico ufficiale.

di Antonella Marchionni Il conto della guerra alla vecchia Alma di Salvatore Guida arriva in Consiglio: il Comune dovrà riconoscere un debito fuori bilancio dopo la sconfitta al Tar. Il prossimo 30 luglio l’aula sarà chiamata a votare il riconoscimento del debito per effetto della sentenza che ha bocciato la revoca della proroga della gestione del campo sportivo di Centinarola all’Accademia Granata, la scuola calcio e vivaio dell’Alma Juventus Fano 1906. È uno degli ultimi strascichi di una stagione segnata dallo scontro frontale tra il Comune e la società granata in liquidazione volontaria. Il primo aveva scelto il pugno duro. Prima il divieto per l’Alma di allenarsi al campo della Trave, che costrinse la squadra del presidente Salvatore Guida a trasferirsi a Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiaffo all’Accademia Granata. Ora il conto arriva in Consiglio

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