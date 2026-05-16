Il Consiglio d’Europa bacchettava l’Italia sui migranti Ora si è resa conto che il modello italiano è quello giusto

Nel mese di ottobre 2024, durante un dibattito sui centri di detenzione per migranti in Albania, il Consiglio d’Europa aveva criticato l’Italia per il suo approccio. Le opposizioni avevano avanzato accuse riguardo alle modalità di gestione dei centri di permanenza, sollevando questioni sui diritti dei migranti. In quel periodo, il paese era sotto osservazione da parte delle istituzioni europee, che avevano espresso preoccupazioni e richieste di modifiche alle modalità di trattamento e di gestione dei migranti.

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