Il Consiglio d’Europa bacchettava l’Italia sui migranti Ora si è resa conto che il modello italiano è quello giusto
Nel mese di ottobre 2024, durante un dibattito sui centri di detenzione per migranti in Albania, il Consiglio d’Europa aveva criticato l’Italia per il suo approccio. Le opposizioni avevano avanzato accuse riguardo alle modalità di gestione dei centri di permanenza, sollevando questioni sui diritti dei migranti. In quel periodo, il paese era sotto osservazione da parte delle istituzioni europee, che avevano espresso preoccupazioni e richieste di modifiche alle modalità di trattamento e di gestione dei migranti.
Era d’ottobre, anno 2024 quando nel bel mezzo del dibattito sui Cpr in Albania, con pesanti accuse da parte delle opposizioni sul modello italiano, il Consiglio d’Europa ci mise del suo. Scattando una fotografia allarmante dell’approccio italiano al contrasto all’immigrazione clandestina. Il tempismo scelto dalla Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) fu “perfetto”, per così dire, per gettare discredito sulla politica del nostro Paese. Pubblicò un rapporto nel quale si dipingeva una valle di lacrime. Tra le altre cose si affermava che “i l discorso pubblico è diventato sempre più xenofobo ”. E si stigmatizzava l’operato di una classe politica che “mina l’indipendenza della magistratura quando si occupa di casi di immigrazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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