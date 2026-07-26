Scherma | Mondiali Di Veroli in semifinale nella spada

Davide Di Veroli si è qualificato per la semifinale della spada individuale ai mondiali di scherma in corso ad Hong Kong. La sua qualificazione rappresenta la terza medaglia per la spedizione azzurra, dopo gli argenti conquistati ieri da un fiorettista e da una spadista. La competizione prosegue con le fasi finali, mentre Di Veroli avanza tra i migliori. La semifinale si svolge oggi, con la possibilità di ottenere una medaglia per l’Italia.

Davide Di Veroli si è qualificato per la semifinale della spada individuale ai mondiali di scherma in corso ad Hong Kong, conquistando di fatto la terza medaglia della spedizione azzurra dopo gli argenti portati a casa ieri dal fiorettista Filippo Macchi e dalla spadista Giulia Rizzi. Unico italiano approdato ai quarti di finale, Di Veroli si è imposto 14-13 sul giapponese Ryu Matsumoto. Sono usciti di scena in precedenza Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Niente medaglie, invece, dalle sciabolatrici: Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica si sono tutte fermate nei primi turni della giornata, con Battiston ultima ad arrendersi, agli ottavi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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