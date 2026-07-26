Durante i Mondiali di scherma 2026, un atleta si è qualificato per la semifinale nella gara di spada. Nelle competizioni in corso, le sciabolatrici sono scese in pedana. Nella fase di eliminazione diretta, il risultato tra due concorrenti è stato di 10-9, mentre un'altra sfida si è conclusa con un punteggio di 14-8. In una partita di sciabola, il punteggio finale è stato 10-15. Un'altra sfida si è conclusa con un risultato di 8-9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Battai – Mikhailova 10-9 Balzer – Dayibekova 14-8 Choi – Eifler 10-15 Battai – Mikhailova 8-9 Balzer – Dayibekova 14-6 Choi – Eifler 10-14 Battai – Mikhailova 8-8 Balzer – Dayibekova 14-5 Choi – Eifler 10-13 Battai – Mikhailova 8-7 Balzer – Dayibekova 13-5 Choi – Eifler 0-0 Battai – Mikhailova 0-0 Tori – Noutcha 15-12 Balzer – Dayibekova 10-4 Choi – Eifler 0-0 Battai – Mikhailova 0-0 Tori – Noutcha 14-12 Balzer – Dayibekova 9-4 Choi – Eifler 0-0 Battai – Mikhailova 0-0 Tori – Noutcha 13-12 Balzer – Dayibekova 8-4 Choi – Eifler 0-0 Battai – Mikhailova 0-0 Tori – Noutcha 12-12 Balzer – Dayibekova 8-4 Choi – Eifler 0-0 Battai – Mikhailova 0-0 Tori – Noutcha 12-10 Balzer – Dayibekova 8-4, possibile infortunio per l’uzbeka e gioco fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Di Veroli in semifinale nella spada! In pedana le sciabolatrici

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