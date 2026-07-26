Nel torneo di scherma ai Mondiali 2026, un atleta ha conquistato la semifinale nella spada all’ultimo respiro. Nei quarti di finale, Yamada ha battuto Elsayed 11-10, mentre Malcotti ha superato Shvelidze 12-9. Alomairi ha eliminato Kano 15-12, segnando la seconda doppia eliminazione giapponese. La diretta continua con aggiornamenti sui risultati e le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39 Questi gli altri risultati dei quarti: Yamada – Elsayed 11-10 Malcotti – Shvelidze 12-9 10.38 Passa anche Alomairi che per 15-12 ha eliminato Kano, doppia eliminazione per il Giappone in questi quarti di finale. 10.36 Rimonta senza senso del nostro azzurro che a 6” si trovata in svantaggio di due stoccate, sull’11-13: impresa di Di Veroli, che ci regala la sua quarta medaglia iridata della carriera. Di Veroli – Matsumoto 14-13!!! Medaglia per l’Italia!! Rimonta irreale di Davide che vola in semifinale nella spada maschile!! Clamorosa rimonta di Davide, si va al minuto supplementare: la priorità è dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Di Veroli all’ultimo respiro! Semifinale arpionata nella spada

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