Scherma Mondiali | Di Veroli in finale per l' oro nella spada

Durante la seconda giornata dei Mondiali di scherma a Hong Kong, un atleta italiano si è qualificato per la finale dell’arma spada, puntando alla medaglia d’oro. Questa è la terza medaglia conquistata dagli azzurri in questa edizione del torneo. La competizione si svolge nella città asiatica, con gli atleti che si sfidano sul campo di gara. La finale si terrà nelle prossime ore.

Terza medaglia della rassegna iridata per gli azzurri Roma, 26 lug. (askanews) - La seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all'Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale. Battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Il 24enne romano delle Fiamme Oro ha costruito il suo percorso con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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