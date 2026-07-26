Alle ore 12:56 si sono svolte le semifinali della sciabola femminile ai Mondiali di scherma 2026. Le due atlete si sono qualificate per la finale, che si terrà successivamente. Contestualmente, si attende l’inizio della finale di spada maschile, con il campione in carica che si prepara a difendere il titolo. La manifestazione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Semifinali sciabola femminile 12.56 Inganniamo l’attesa per la finale di Davide con le due semifinali della sciabola femminile. Ricordiamo il tabellone: Eifler Larissa (GER) vs Battai Sugar Katinka (HUN) Tori Toscane (FRA) vs Balzer Sara (FRA) 12.54 Di Veroli affronterà Malcotti in finale nella spada, si spegne con l’ultima stoccata dello svizzero il sogno di Alomairi che ha comunque conquistato un bronzo favoloso. Alomairi – Malcotti 12-13. Finisce anche il terzo periodo, si va al minuto supplementare con la priorità sorteggiata a favore di Alomairi. Problema al ginocchio destro per lo svizzero, l’arabo ne approfitta per trovare la concentrazione giusta prima degli otto secondi più importanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Di Veroli in finale per l’oro nella spada! In scena le semifinali della sciabola femminile

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