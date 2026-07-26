LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli in finale per l’oro nella spada!

Notizia in breve

Durante i Mondiali di scherma 2026, un atleta italiano ha raggiunto la finale nella gara di spada maschile. Attualmente il punteggio tra lui e il suo avversario giapponese è di 15-13. In precedenza, il punteggio era di 14-12, con l’azzurro in vantaggio. La sfida si è conclusa con un colpo doppio, che ha sancito la qualificazione alla finale dell’italiano. La medaglia d’argento è garantita all’Italia.