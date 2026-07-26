LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli in finale per l’oro nella spada!
Durante i Mondiali di scherma 2026, un atleta italiano ha raggiunto la finale nella gara di spada maschile. Attualmente il punteggio tra lui e il suo avversario giapponese è di 15-13. In precedenza, il punteggio era di 14-12, con l’azzurro in vantaggio. La sfida si è conclusa con un colpo doppio, che ha sancito la qualificazione alla finale dell’italiano. La medaglia d’argento è garantita all’Italia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli – Yamada 15-13, il colpo doppio manda Davide in finale!! Argento assicurato all’Italia, bravissimo l’azzurro!! Di Veroli – Yamada 14-12, ancora Davide! Si accende la sua luce: mancano 3”! Di Veroli – Yamada 13-12, colpo doppio. Di Veroli – Yamada 12-11, si Davide! Stoccata del vantaggio a 6”! Di Veroli – Yamada 11-11, arriva il pareggio del giapponese che questa volta non si fa sorprendere. Mancano 16”. Di Veroli – Yamada 11-10, il giapponese riapre la semifinale a 28” dalla sua conclusione. Di Veroli – Yamada 11-9, ancora una flash di Davide! Di Veroli – Yamada 10-9, partenza perfetta dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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