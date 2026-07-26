Davide Di Veroli ha vinto la medaglia d’argento nella spada individuale ai Mondiali di scherma a Hong Kong. In finale, si è arreso allo svizzero Malcotti. È il terzo podio per l’Italia, dopo gli argenti di Filippo Macchi e Giulia Rizzi, entrambi conquistati sabato.

Davide Di Veroli è medaglia d'argento nella spada individuale ai Mondiali di scherma in corso ad Hong Kong: è il terzo podio per l'Italia dopo gli argenti di sabato di Filippo Macchi e Giulia Rizzi. Il romano Di Veroli è stato sconfitto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti, col punteggio di 12-11. Il 24enne romano delle Fiamme Oro aveva costruito il suo percorso verso la finale con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12. Ancora più... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Scherma, Mondiali: Di Veroli argento nella spada, in finale si impone lo svizzero Malcotti

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Davide Di Veroli: dalla delusione olimpica alla rinascita, il ritorno del numero uno della spada

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