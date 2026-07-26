Finale ancora tabù ai Mondiali di scherma | Davide Di Veroli argento nella spada

Durante i Mondiali di scherma 2026 in corso a Hong Kong, l’Italia non ha conquistato medaglie d’oro nella spada maschile. Davide Di Veroli ha perso la finale contro l’elvetico Lucas Malcotti, che ha prevalso nelle stoccate decisive. La gara si è conclusa con un risultato di argento per l’atleta italiano. La finale si è svolta in un contesto di grande equilibrio, con Malcotti che ha mostrato maggiore lucidità nelle fasi decisive dell’incontro.

Sfuma ancora l’oro per l’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, evento in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana di Hong Kong. Davide Di Veroli ha infatti perso una finale molto particolare nella spada maschile, cedendo il passo all’elvetico Lucas Malcotti, il quale ha trovato più lucidità proprio nelle stoccate decisive. Con l’adrenalina al massimo scaturita dalle incredibili performance offerte agli ottavi e ai quarti, l’azzurro ha saputo tenere egregiamente testa all’ostico avversario nipponico Yamada in occasione della semifinale, dove è è riuscito a trovare in velocità la quadra per contrastare l’enorme rapidità d’azione dell’asiatico, cambiando di passo sul parziale di 11-11 per il 15-13 definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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