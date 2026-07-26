LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | argento per Di Veroli nella spada in scena la finale della sciabola femminile

Una schermitrice italiana ha conquistato la medaglia d’argento nella spada ai Mondiali 2026, mentre la finale della sciabola femminile è in corso. La schermitrice ha perso per la terza volta consecutiva una finale mondiale, dopo le sconfitte di precedenti atlete italiane. La gara si è conclusa con un risultato positivo, anche se senza oro. La finale della sciabola femminile sta procedendo in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Sfuma per la terza volta di vila l’oro all’Italia! Dopo le finali perse da Rizzi e Macchi, anche Di Veroli non riesce ad ottenere il metallo più prestigioso chiudendo comunque un torneo giocato in maniera quasi perfetta, peccato per quel quasi. Di Veroli – Malcotti 11-12, finisce così. Lo svizzero vince l’oro mondiale contro il nostro Davide! Di Veroli – Malcotti 11-12, è vivo Davide! 2”60 da giocare! Di Veroli – Malcotti 10-12, sul piede lo svizzero quando mancano 3”. Si continua. I giudici stanno visionando una possibile irregolarità dello svizzero che è già ammonito. La tensione è palpabile quando mancano meno di 10”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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