Nessuna azzurra si è qualificata per il podio ai Mondiali di scherma, con la migliore performance di Michela Battiston, eliminata agli ottavi di finale. Battiston è stata sconfitta dalla francese Sara Balzer con il punteggio di 15-7 in un assalto che si è concluso in modo piuttosto netto. La prova individuale di sciabola femminile si è conclusa senza sorprese per l’Italia, che ha visto le sue rappresentanti uscire prima di raggiungere le fasi finali.

Purtroppo nessuna sorpresa per l’Italia dalla prova individuale di sciabola femminile ai Mondiali di scherma. La migliore delle azzurre è stata Michela Battiston, che è stata l’unica a raggiungere gli ottavi di finale, dove poi è stata sconfitta dalla francese Sara Balzer con il punteggio di 15-7 al termine di un assalto abbastanza a senso unico. In precedenza Battiston aveva battuto all’esordio la kazaka Karina Dopsay per 15-7; mentre successivamente nei sedicesimi la sciabolatrice friulana aveva superato l’ungherese Luca Szucs con il punteggio di 15-12. Eliminazione ai sedicesimi di finale per Mariella Viale, che è stata sconfitta dall’ungherese Sugar Katinka Battai con il punteggio di 15-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, le sciabolatrici azzurre chiudono lontane dal podio ai Mondiali. Battiston si arrende agli ottavi

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