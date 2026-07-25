LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | derby Bianchi-Marini agli ottavi! C’è anche Macchi Tre azzurre agli ottavi della spada
Durante i Mondiali di scherma del 2026, si sono svolti gli ottavi di finale della competizione femminile di spada. Tre schermitrici italiane sono arrivate a questo stadio: tra loro, Bianchi, Marini e Macchi. Nel tabellone sono state eliminate alcune atlete di altre nazionalità, tra cui Xiao, Xiao, Santuccio e Sihao Yu. La fase si sta svolgendo con incontri diretti, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici di ciascun match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:59 Questo il tabellone della spada femminile allineato agli ottavi: Santuccio (ITA) – Xiao (CAN) Sihao Yu (CHN) – Rizzi (ITA) Hussian (USA) – Brunner (SUI) Terayama (JPN) – Brych (POL) Song (KOR) – Mueller (GER) Mallo-Breton (FRA) – Hess Sancho (GER) Tang (CHN) – Caforio (ITA) Nagy (HUN) – Rustamova (RUS) 8:56 Santuccio troverà agli ottavi la cinese Yu Sihan con la possibilità di un derby ai quarti. Siamo infatti nella parte alta di tabellone presidiata da Alberta Santuccio, che sfiderà invece la canadese Xiao. GIULIA RIZZI b. Aurore Favre (SUI) 15-11! Netto successo dell’italiana, che nel finale non abbassa la guardia approdando agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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