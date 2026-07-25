LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | derby Bianchi-Marini agli ottavi! C’è anche Macchi Tre azzurre agli ottavi della spada

Notizia in breve

Durante i Mondiali di scherma del 2026, si sono svolti gli ottavi di finale della competizione femminile di spada. Tre schermitrici italiane sono arrivate a questo stadio: tra loro, Bianchi, Marini e Macchi. Nel tabellone sono state eliminate alcune atlete di altre nazionalità, tra cui Xiao, Xiao, Santuccio e Sihao Yu. La fase si sta svolgendo con incontri diretti, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici di ciascun match.