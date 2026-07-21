Alle recenti competizioni mondiali di scherma, le sciabolatrici italiane hanno cercato di ottenere risultati di rilievo. L’ultima medaglia individuale per l’Italia nella sciabola femminile risale al 2017, quando una atleta ha conquistato il bronzo a Lipsia. Da allora, nessun’altra atleta azzurra ha ottenuto un podio in questa disciplina ai Mondiali. Le atlete sono attualmente impegnate in prove individuali e a squadre, con l’obiettivo di migliorare i risultati passati.

Sono passati ormai nove anni dall’ultima medaglia azzurra nella prova individuale di sciabola femminile ai Mondiali, quando a Lipsia nel 2017 era stata Irene Vecchi a conquistare uno splendido bronzo. In questa edizione del 2026 ad Hong Kong le azzurre non sono sicuramente tra le favorite, ma tra Coppa del Mondo e Grand Prix in questa stagione qualche piazzamento importante lo si è ottenuto. Michela Battiston è la miglior carta azzurra ed anche l’unica certa di essere nel tabellone principale, visto che occupa il settimo posto nel ranking mondiale; mentre dalle qualificazioni dovranno passare Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale, che possono provare a ritagliarsi il ruolo delle sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, Battiston e le altre sciabolatrici azzurre provano a stupire ai Mondiali

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