Sono state pubblicate le motivazioni relative allo scandalo delle protesi sospette. Secondo il documento, i medici coinvolti, in qualità di pubblici ufficiali, non hanno completamente annullato la loro discrezionalità amministrativa durante le procedure. La decisione si basa sul fatto che non è stato dimostrato un'azione volontaria o un’omissione totale da parte loro. La relazione evidenzia che il margine di scelta dei medici rimaneva in alcuni aspetti, anche se limitato, rispetto alle procedure adottate.

Monza, 26 Luglio 2026 - "I medici, nella loro qualità di pubblici ufficiali, non hanno annullato in modo completo e assoluto la propria discrezionalità amministrativa". È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il tribunale di Monza ha ritenuto la corruzione, ma non "per atti contrari ai doveri di ufficio", dichiarando la prescrizione per la vicenda delle protesi Ceraver impiantate, secondo l'accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. Le accuse contro il luminare della clinica Zucchi. La procura aveva chiesto per Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza, la condanna a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scandalo protesi sospette, pubblicate le motivazioni: “I medici non hanno annullato la loro discrezionalità amministrativa”

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