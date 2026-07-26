Il chirurgo è stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere nel caso delle protesi sospette. La prescrizione ha fatto decadere le accuse di corruzione. Le indagini avevano coinvolto medici pubblici ufficiali, che sono stati giudicati incapaci di eliminare del tutto la propria discrezionalità amministrativa. La sentenza è stata emessa nel tribunale di Monza.

Monza, 26 Luglio 2026 - "I medici, nella loro qualità di pubblici ufficiali, non hanno annullato in modo completo e assoluto la propria discrezionalità amministrativa". È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il tribunale di Monza ha ritenuto la corruzione, ma non "per atti contrari ai doveri di ufficio", dichiarando la prescrizione per la vicenda delle protesi Ceraver impiantate, secondo l'accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. Le accuse contro il luminare della clinica Zucchi. La procura aveva chiesto per Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza, la condanna a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scandalo protesi sospette, assolto il chirurgo Claudio Manzini. Corruzione prescritta ed esclusa l’associazione a delinquere

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