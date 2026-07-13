L'indagine sulla corruzione nel Comune di Cologno si è conclusa con la chiusura per 13 persone, mentre sono cadute le accuse di associazione a delinquere. Gli indagati iniziali erano 17, e i reati contestati riguardano fatti avvenuti tra il 2020 e il 2022. Si prevede un possibile annullamento di molte accuse per la prescrizione, dato il passare del tempo.

Cade l’accusa di associazione per delinquere e scendono da 17 a 13 gli indagati, per cui si prospetta un ampio colpo di spugna della prescrizione per i fatti ormai datati perchè risalgono ad un periodo tra il 2020 e il 2022. È quanto emerge dalla conclusione delle indagini preliminari firmata dalla Procura di Monza sulla presunta corruzione per voto di scambio che vede al centro l’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi. Per i 6 principali accusati il pm monzese Nicola Balice aveva chiesto il carcere o gli arresti domiciliari, ma la gip del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha disposto la sola misura della sospensione dai pubblici uffici e del divieto temporaneo di esercitare la professione, poi annullata nei ricorsi al Tribunale del Riesame o in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cologno, corruzione in Comune. Chiusa l’indagine per 13 indagati. Cade l’associazione a delinquere

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