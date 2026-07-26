Un progetto chiamato Exit Queen propone di sottoporre a voto popolare la monarchia del Regno Unito. L’idea si basa sulla possibilità di chiedere ai cittadini di decidere se mantenere o abolire l’istituzione monarchica. Attualmente, non ci sono piani concreti per attuare questa proposta, che rimane a livello di ipotesi. La discussione ha suscitato attenzione sui rischi e le conseguenze di un eventuale referendum sulla monarchia.

Cosa accadrebbe se l’istituzione più solida del Regno Unito venisse messa improvvisamente al voto? Nell’epoca dei populismi e delle crisi d’identità delle democrazie occidentali, da questo affascinante presupposto prende le mosse Exit Queen. Scacco alla regina (Bonfirraro Editore), il potente romanzo politico scritto a quattro mani dall’avvocato ed esperto di dinamiche reali Marco Ubezio e dal giornalista Francesco Spartà. Un’opera che si inserisce con acume nel filone della fantapolitica e del dramma dinastico, orchestrando un raffinato gioco di specchi tra realtà e finzione. La trama si sviluppa attorno a un terremoto istituzionale: lo scontro, tanto politico quanto generazionale, tra una declinante ma sempre algida regina Elisabetta II e Lionel Gorringe, carismatico e ruvido Primo Ministro laburista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scacco a Buckingham Palace: se la Corona finisce al voto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Re Carlo e Harry, il figlio va a Londra ma a Buckingham Palace finisce malissimo: i retroscenaRe Carlo III e il principe Harry si sono incontrati a Londra, ma il colloquio si è concluso con tensioni.

Kate Middleton al primo Garden Party della stagione a Buckingham PalaceLa Principessa del Galles ha partecipato al primo Garden Party della stagione a Buckingham Palace.

Re Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace: ecco perché, la scelta storicaDal 1837 è la residenza ufficiale del monarca britannico a Londra. Buckingham Palace, nato nel 1703 come modesta residenza di campagna per il Duca di Buckingham, è stato ampliato nei secoli fino a ... ilmessaggero.it

Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace: vivranno a Clarence HouseRe Carlo e sua moglie, la regina Camilla, lasceranno Buckingham Palace e vivranno stabilmente nella vicina Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo reale, poiché, ... tg24.sky.it