Scacco a Buckingham Palace | se la Corona finisce al voto

Da quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto chiamato Exit Queen propone di sottoporre a voto popolare la monarchia del Regno Unito. L’idea si basa sulla possibilità di chiedere ai cittadini di decidere se mantenere o abolire l’istituzione monarchica. Attualmente, non ci sono piani concreti per attuare questa proposta, che rimane a livello di ipotesi. La discussione ha suscitato attenzione sui rischi e le conseguenze di un eventuale referendum sulla monarchia.

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Cosa accadrebbe se l’istituzione più solida del Regno Unito venisse messa improvvisamente al voto? Nell’epoca dei populismi e delle crisi d’identità delle democrazie occidentali, da questo affascinante presupposto prende le mosse Exit Queen. Scacco alla regina (Bonfirraro Editore), il potente romanzo politico scritto a quattro mani dall’avvocato ed esperto di dinamiche reali Marco Ubezio e dal giornalista Francesco Spartà. Un’opera che si inserisce con acume nel filone della fantapolitica e del dramma dinastico, orchestrando un raffinato gioco di specchi tra realtà e finzione. La trama si sviluppa attorno a un terremoto istituzionale: lo scontro, tanto politico quanto generazionale, tra una declinante ma sempre algida regina Elisabetta II e Lionel Gorringe, carismatico e ruvido Primo Ministro laburista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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