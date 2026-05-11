Kate Middleton al primo Garden Party della stagione a Buckingham Palace

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Principessa del Galles ha partecipato al primo Garden Party della stagione a Buckingham Palace. È arrivata vestita con un abito chiaro, accompagnato da gioielli e un cappello coordinato. Durante l’evento, ha scambiato alcune parole con altri partecipanti e ha posato per alcune fotografie. La giornata si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, con un flusso ordinato di invitati all’interno del palazzo.

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La Principessa del Galles è apparsa radiosa con la consueta eleganza. Ha indossato i gioielli appartenuti alla Regina Elisabetta e alla Principessa Diana .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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