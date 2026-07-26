L’allenatore ha preso in mano la squadra e ha introdotto una filosofia diversa, mantenendo però alte le ambizioni. La società ha ottenuto nove qualificazioni europee negli ultimi dieci anni, segnando un cambiamento di livello. Dopo un ciclo basato su un approccio tecnico e tattico, la squadra continua a puntare a obiettivi importanti, anche se non sono stati specificati i dettagli delle strategie adottate.

Nove qualificazioni europee negli ultimi dieci anni è un risultato che certifica il cambio di status dell’Atalanta. Dopo un ciclo tecnico e tattico reso vincente dall’epopea gasperiniana, la Dea ha però deciso di cambiare filosofia, di dare nuovi stimoli a una rosa che nella scorsa stagione, nonostante l’ottimo percorso in Champions e la qualificazione in Conference League, ha reso leggermente sotto le aspettative. Ecco spiegata la scelta di affidare la panchina a Maurizio Sarri, una rottura netta rispetto al passato recente con la quale però non cambia l’obiettivo: l’Europa. La rivoluzione sarriana parte dal basso: niente più riferimenti a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri guida la rivoluzione della Dea: filosofia diversa ma le ambizioni restano alte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo Veneto, le previsioni per martedì 14 luglio: cielo nuvoloso, ma le temperature restano alteMartedì 14 luglio, il cielo in Veneto sarà nuvoloso con alcune piogge sparse, ma le temperature rimarranno elevate, tra i 33 e i 35 gradi.

Dimarco in vista della nuova stagione: «Le ambizioni devono essere alte. Vedo l’Inter lottare per lo Scudetto, non ci siamo mai nascosti»Federico Dimarco ha dichiarato che l'Inter punta a vincere lo Scudetto nella prossima stagione.

Temi più discussi: Dove giocheranno Samardzic, Gaetano e Zalewski nell'Atalanta di Sarri: nuovi ruoli nella rivoluzione della Dea; Gli allenatori della Serie A 2026/27; Sarri guida la rivoluzione: filosofia nuova, ambizioni intatte.

Cannavaro eliminato con zero punti dal Mondiale alla guida dell'Uzbekistan reddit

Sarri, la finale e poi il futuro: è un'idea forte dei Percassi per la rivoluzione AtalantaMaurizio Sarri ieri al Quirinale ha pronunciato un bellissimo discorso sui valori del calcio e dello sport. In tutti questi anni, andando al campo di allenamento, non ho mai avuto la sensazione di ... tuttomercatoweb.com

Lazio, rivoluzione Sarri per la finale: in Coppa rientrano Taylor, Tavares e ZaccagniLa ramanzina è stata però breve. Sarri non ha voluto calcare troppo la mano. Sia per non caricare di tensione i suoi uomini sia perché si rende conto che, per la sfida di mercoledì, le motivazioni non ... gazzetta.it