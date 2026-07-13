Martedì 14 luglio, il cielo in Veneto sarà nuvoloso con alcune piogge sparse, ma le temperature rimarranno elevate, tra i 33 e i 35 gradi. Dopo un weekend di sole e caldo intenso, le condizioni meteorologiche cambiano senza che si registrino cali significativi delle temperature massime. Le previsioni indicano un cielo coperto con possibilità di rovesci isolati, mantenendo comunque le temperature alte rispetto alla media stagionale.

Dopo un weekend all'insegna del sole e del caldo, il cielo torna nuvoloso. Ma qualche pioggia sparsa non abbasserà le temperature: anche in Veneto, infatti, le massime oscilleranno fra i 33 e i 35 gradi. Ecco le previsioni per martedì 14 luglio e la tendenza per mercoledì 15. Martedì previste nubi sparse. Temperature 24°C la minima e 33°C la massima. Vento da Est con intensità di 13 kmh. Raffiche fino a 29 kmh. Visibilità: buona. Mercoledì poco nuvoloso o velato. Temperature minima di 23 °C e massima di 35 °C. Vento da E con intensità di 14 kmh. Raffiche fino a 24 kmh. Visibilità: buona. Martedì rovesci temporaleschi alternati a schiarite. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, le previsioni per martedì 14 luglio: cielo nuvoloso, ma le temperature restano alte

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