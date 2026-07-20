Federico Dimarco ha dichiarato che l'Inter punta a vincere lo Scudetto nella prossima stagione. In un'intervista a Sky Sport, il calciatore ha affermato che le ambizioni della squadra sono alte e che non si sono mai nascosti riguardo agli obiettivi. Ha anche sottolineato che la squadra si prepara ad affrontare le difficoltà previste per il nuovo campionato.

di Francesco Aliperta Intervistato da Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato così in vista della nuova stagione che vedrà l’Inter fronteggiare nuove difficoltà. L’estate dell’ Inter è entrata nel vivo con i primi giorni di ritiro, un momento cruciale per gettare le basi della nuova stagione. Dopo aver conquistato lo scudetto e la Coppa Italia nell’annata appena conclusa, l’ambiente nerazzurro è pronto a ripartire con rinnovate ambizioni. A suonare la carica è Federico Dimarco, pilastro della formazione guidata da Cristian Chivu, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato lo spirito con cui la squadra si prepara ad affrontare le nuove sfide. SUGLI OBIETTIVI PER LA NUOVA STAGIONE – «Le ambizioni devono essere sempre alte. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Dimarco in vista della nuova stagione: «Le ambizioni devono essere alte. Vedo l’Inter lottare per lo Scudetto, non ci siamo mai nascosti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Suslov a Dazn: «Non è facile, ma le motivazioni devono essere alte»Suslov ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita tra Juventus e Verona.

Dimarco, nuovo tatuaggio per celebrare lo scudetto dell’Inter! – FOTOIl calciatore ha deciso di celebrare lo scudetto vinto dall’Inter con un nuovo tatuaggio sul polpaccio destro.

Temi più discussi: Federico Dimarco lascia tutti a bocca aperta: ecco con quale Ferrari si è presentato al raduno dell'Inter; Bastoni ride, Dimarco abbraccia Chivu e Bisseck... L'Inter inizia il raduno alla Pinetina così; NEWS - Buongiorno, cosa filtra! Dimarco, Modric, Zaniolo, Dodo, Kean e ufficiali Mancini, Cristante e Vojvoda; ?Sanità toscana: la nomina di Marco Torre.

Inter, Dimarco: Ringrazio chi è andato via. Stankovic? Ragazzo d'oro, lo conoscoIntervistato da Sky Sport, in occasione del ritiro a Donaueschingen (Germania), l'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a tutto tondo di cosa attenderà la squadra in vista della stagione 2026 ... tuttomercatoweb.com

Dimarco: La nostra maglia non è come le altre. Stankovic ragazzo d'oroDal ritiro di Donaueschingen, Federico Dimarco, esterno dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore di Calvairate, reduce da un'annata strepitosa, rivela quelle che sono le sue aspettati ... msn.com

Per Gianni Alemanno è arrivato il giorno della libertà dopo quasi un anno e mezzo passati nel carcere di Rebibbia, dove è entrato il 31 dicembre del 2024. L’ex sindaco di Roma è uscito questa mattina dal penitenziario romano. Ad attenderlo, in via Majetti, ce x.com