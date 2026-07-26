Un tifoso del team rossoblù ha annunciato che sarà lui a decidere la direzione da prendere. La sua estate è stata descritta come un’odissea, paragonata a quella dell’epica classica, ma con un tono più crudo e reale. La narrazione si concentra su un’esperienza intensa e personale, senza elementi di finzione o effetti speciali, evidenziando la natura concreta delle vicende vissute durante la stagione.

Vissuta così, l’estate del tifoso rossoblù è qualcosa che ricorda l’Odissea. Non quella di Nolan, zeppa di star hollywoodiane ed effetti speciali. Macché: qui è tutto dannatamente reale. Un lungo viaggio di attesa e sofferenza, tra le sirene dei rumors e un Polifemo che arriva e si divora il campione di turno: l’altro ieri Calafiori e Zirkzee, ieri Ndoye e Beukema, oggi Santi Castro. Il problema non è la cessione alla Roma del “nueve” argentino. Senza l’Europa, i dirigenti erano stati chiari - con la piazza, ma soprattutto con il nuovo allenatore - sulla prospettiva concretissima di cedere un pezzo pregiato di fronte all’offerta irrinunciabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sarà Rowe a dire dove si vuole andare

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