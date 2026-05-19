Calciomercato Milan Rowe nel mirino | Allegri lo vuole per il nuovo attacco rossonero

Durante questa sessione di calciomercato, il club milanese ha messo sotto osservazione il profilo di Jonathan Rowe, un attaccante. L’allenatore del team ha espresso interesse per l’acquisto di questo giocatore per rafforzare la linea offensiva della squadra. La trattativa è in fase di valutazione e sono previsti incontri tra le parti coinvolte per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento. La strategia del club si concentra su questa operazione come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Il calciomercato rossonero entra nel vivo e tra i nomi più caldi per rinforzare l’attacco del Milan spunta quello di Jonathan Rowe. L’esterno offensivo del Bologna sarebbe finito nel mirino della dirigenza per la prossima sessione di mercato, soprattutto in vista dei possibili cambi tattici di Massimiliano Allegri. Milan su Jonathan Rowe: il piano di Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe monitorando con grande attenzione Jonathan Rowe, talento offensivo reduce da una stagione positiva con il Bologna in cui si sta mettendo il mostra soprattutto in questa seconda parte di campionato. Allegri vorrebbe aggiungere alla rosa un giocatore rapido, tecnico e capace di saltare l’uomo, caratteristiche considerate fondamentali per il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 oppure al 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Verona-Milan, Allegri commenta le voci sul suo futuro

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