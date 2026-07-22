L’azienda di cosmetici e profumi ha annunciato il trasferimento del proprio quartier generale londinese a The Rowe. La decisione riguarda il nuovo spazio, che ospiterà la sede principale del brand statunitense. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del trasferimento. La sede attuale non è stata ancora resa nota.

Novità per l’iconico brand di profumi, cosmetici e bigiotteria statunitense Avon. L’azienda ha infatti annunciato di aver preso la decisione di trasferire il proprio quartier generale londinese all’interno di The Rowe. Si tratta di uno spazio creato all’interno dello sviluppo immobiliare di Frasers Property Uk. Lo spazio di lavoro è situato nel quartiere di Whitechapel, ed è una forte scelta ecologica. È The Rowe il nuovo (e unico) quartier generale di Avon. Infatti, lo spazio prevede già la riduzione del 45% di emissioni di carbone rispetto ad un ufficio standard, e punta ad utilizzare il 100% di energia elettrica rinnovabile. Inoltre, la vicinanza alla metropolitana e ai mezzi pubblici lo rende uno spazio ancora più accessibile senza l’utilizzo di macchine private. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo quartier generale di Avon sarà The Rowe a Londra

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