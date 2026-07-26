Sara Fantini ha vinto il suo decimo titolo nazionale nel martello, mantenendo una serie positiva iniziata il 3 giugno. Per la sesta gara consecutiva, ha superato i 70 metri, confermando la sua forma stabile. La campionessa ha raggiunto così un risultato importante, centrando la doppia cifra di successi ai campionati italiani.

Sara Fantini si conferma abbondantemente sopra la soglia dei 70 metri per la sesta gara consecutiva (dal 3 giugno in poi) e centra l’obiettivo della doppia cifra, ottenendo il decimo titolo nazionale della carriera. L’emiliana ha dominato infatti come da pronostico la gara di lancio del martello nella serata finale dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. La campionessa continentale in carica prolunga dunque una striscia vincente cominciata nel lontano 2017 per quanto riguarda la massima rassegna tricolore, rendendosi protagonista di un’ottima serie e raccogliendo delle indicazioni positive verso gli Europei di Birmingham. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Fantini si conferma in grande forma e centra il decimo titolo di fila agli Assoluti nel martello

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