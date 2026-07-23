Assoluti di Firenze parata di stelle | Jacobs cerca il decimo titolo Battocletti sogna la doppietta

Notizia in breve

Lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospita la 116esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Tra gli atleti in gara ci sono campioni olimpici, mondiali ed europei. Tra i protagonisti principali ci sono il velocista che punta al suo decimo titolo e la mezzofondista che mira a una doppietta.