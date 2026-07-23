Assoluti di Firenze parata di stelle | Jacobs cerca il decimo titolo Battocletti sogna la doppietta
Lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ospita la 116esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Tra gli atleti in gara ci sono campioni olimpici, mondiali ed europei. Tra i protagonisti principali ci sono il velocista che punta al suo decimo titolo e la mezzofondista che mira a una doppietta.
Tutto pronto allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze per la 116esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti. Tra sabato 25 e domenica 26 luglio, i migliori atleti azzurri si contenderanno i titoli nazionali in un appuntamento impreziosito dalla presenza di campioni olimpici, mondiale ed europei. Marcell Jacbos e Nadia Battocletti saranno tra i protagonisti più attesi di un fine settimana ricco di sfide. Jacobs torna gli Assoluti con l’obiettivo di conquistare il decimo titolo italiano della carriera, il primo dal 2022. Il primatista nazionale dei 100 metri parte favorito dopo le convincenti prestazioni stagionali, ma dovrà vedersela con Chituru Ali e gli altri velocisti azzurri. 🔗 Leggi su Sportface.it
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