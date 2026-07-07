Durante un meeting a Castelnovo ne’ Monti, la campionessa europea del martello ha lanciato a 74,45 metri nell’ultimo tentativo, segnando il miglior risultato della stagione e il record personale dal 2022. La misura rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti prove e si è svolta in un contesto di grande attenzione, con i riflettori puntati sulla gara.

Sara Fantini ritrova una misura pesante nel momento più importante della stagione. A Castlnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, la campionessa europea del martello ha firmato il proprio primato stagione con un eccellente 74,45, ottenuto all’ultimo lancio del Meeting d’estate. Per l’azzurra dei Carabinieri si tratta della terza miglior prestazione della carriera e del miglior risultato personale degli ultimi quattro anni. Il 74,45 di Fantini assume un valore particolare perché arriva a meno di un mese dagli Europei di Birmingham. L’azzurra aveva fatto meglio soltanto nel 2022, anno del record italiano di 75,77 realizzato a Madrid e del 74,86 ottenuto a Trnava. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Fantini lancia un segnale agli Europei: 74,45 nel martello, miglior misura dal 2022

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