Rafael Leao è stato visto sugli spalti dello stadio ‘Vila Belmiro’ durante la partita tra Santos e Chapecoense, dove Neymar ha segnato due gol. Il portoghese si trovava in Brasile per alcune giornate di vacanza e ha assistito alla partita tifando per il suo idolo d'infanzia. Leao non ha partecipato all'incontro, ma ha seguito il match dal settore riservato ai tifosi.

Il suo futuro al Milan è incerto, ma intanto Rafael Leao è in Brasile per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il portoghese è stato avvistato sugli spalti dello stadio ‘Vila Belmiro’ durante Santos-Chapecoense per tifare il suo idolo d'infanzia Neymar, autore di una doppietta. Le parole di Leao su Neymar. Intervenuto ai microfoni dell’emittente lusitana 'SporTV' all'intervallo, Leao ha spiegato i motivi della sua visita. Queste le parole del portoghese: > "Si è trattato di un'opportunità eccezionale. Lo staff di Neymar si è mosso per permettermi di seguire dal vivo un punto di riferimento della mia infanzia. Guardarlo in campo mi è piaciuto davvero molto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Santos-Chapecoense, Leao sugli spalti per guardare Neymar: doppietta e show del brasiliano

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