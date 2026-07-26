Durante la partita tra Santos e Chapecoense, Neymar ha segnato due gol, uno su rigore, portando la sua squadra al pareggio. In tribuna, presente l’attaccante del Milan, Rafa Leao, che ha esultato per il gol del suo idolo brasiliano. Dopo la partita, Leao ha consegnato a Neymar la sua maglia come gesto di rispetto. La partita si è conclusa con un risultato di 2-2.

Poco più di 20 giorni fa Neymar scendeva in campo contro la Norvegia al Mondiale e ora segna due gol con il Santos (uno su rigore). Ad assistere al match, finita 2-2 contro il Chapecoense, c’era anche Rafa Leao: l’attaccante rossonero, in vacanza in Brasile, è stato visto esultare in tribuna al gol del suo idolo. A fine partita Neymar gli ha anche regalato la sua maglia. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Neymar, doppietta con il Santos: in tribuna esulta Leao, lui gli regala la maglia

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