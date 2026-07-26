Neymar segna due gol e salva il Santos nel pareggio 2-2 contro il Chapecoense. In tribuna, a sorpresa, c’è Rafa Leao che applaude l’attaccante. La partita si conclude con il Santos che non vince, ma Neymar è l’unico a trovare i gol.

Neymar salva il Santos con una doppietta nella notte brasiliana: sugli spalti, a sorpresa, Rafa Leao applaude il suo idolo. Nella notte brasiliana il Santos si ferma sul 2?2 contro il Chapecoense, ma il protagonista è ancora una volta uno solo: Neymar. Rientrato dal Mondiale con il Brasile, l’attaccante ha evitato la sconfitta ai suoi con una doppietta decisiva, confermando immediatamente il suo peso specifico nella squadra. Appena venti giorni fa era in campo contro la Norvegia, oggi trascina il Santos con due gol che cambiano la partita. A sorpresa, sugli spalti c’era anche Rafa Leão. L’attaccante del Milan ha scelto il Brasile per l’ultima parte delle vacanze e non ha voluto perdere l’occasione di vedere dal vivo il suo idolo di sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar trascina il Santos con una doppietta: in tribuna c’è anche Leao

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Neymar è finito? Sì. Neymar si è già ritirato dalla nazionale? Sì. Neymar, nel 2030, dovrà andare con le stampelle? Sì. Ma è innegabile che questo video sia fantastico. reddit