Sanità di confine e salute Spinta all’intesa tra le Asl

Il Comune di Montopoli ha avviato un percorso istituzionale volto a migliorare la collaborazione tra le aziende sanitarie locali. L’obiettivo è garantire servizi più adeguati ai bisogni della popolazione in ambito di sanità di confine e salute. Dopo mesi di lavori, si registra un momento di svolta nel processo di intesa tra le Asl coinvolte. La proposta punta a rafforzare la risposta sanitaria sul territorio.

Una sanità capace di rispondere ai bisogni reali delle persone. È questa la sfida che il Comune di Montopoli ha deciso di portare avanti con un percorso istituzionale avviato nei mesi scorsi e oggi arrivato a un punto di svolta. L’amministrazione comunale conferma infatti il proprio impegno sul fronte della tutela della salute e dell’integrazione socio-sanitaria, con particolare attenzione ai residenti delle frazioni di Casteldelbosco, Capanne e Marti, che dalla fine del 2025 hanno segnalato difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree al confine con la Valdera. "Abbiamo avviato un intenso lavoro di ascolto e confronto istituzionale dedicato alla cosiddetta sanità di confine", spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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