La Regione Campania ha confermato l’indennità per il personale dei Pronto Soccorso dopo un accordo con i sindacati. La decisione riguarda la valorizzazione di questa indennità destinata a chi lavora nelle strutture di emergenza. La conferma è stata raggiunta attraverso un’intesa tra le parti coinvolte. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o eventuali modifiche future.

: confermata l’indennità per il personale del Pronto Soccorso. La Regione Campania ha raggiunto un’intesa con le organizzazioni sindacali per la conferma e la valorizzazione dell’indennità destinata al personale impegnato nei Pronto Soccorso. L’accordo rappresenta un passo significativo nel riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri e operatori sanitari che operano nei reparti di emergenza-urgenza. L’obiettivo dell’intesa è quello di sostenere il personale sanitario che affronta condizioni di lavoro particolarmente complesse, caratterizzate da elevati livelli di stress, carichi assistenziali importanti e dalla necessità di garantire interventi tempestivi ai cittadini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sanità, intesa tra Regione Campania e sindacati

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