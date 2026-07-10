Sanità la classifica del Ministero della Salute | migliora il sistema ma il divario tra le Regioni resta

La nuova classifica del Ministero della Salute mostra miglioramenti nel sistema sanitario nazionale, ma evidenzia ancora un divario tra le diverse Regioni. La valutazione si basa sui Livelli essenziali di assistenza (Lea), che indicano la qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari. Nonostante i progressi complessivi, alcune aree continuano a registrare performance inferiori rispetto ad altre. La distribuzione geografica dei servizi sanitari rimane un elemento di differenza significativa tra le varie zone del Paese.

Dove si vive continua a fare la differenza anche quando si parla di sanità. La nuova classifica dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del ministero della Salute, per il 2024, premia il Veneto, seguito da Emilia-Romagna e Toscana, e fotografa un sistema sanitario nel complesso, in miglioramento: le Regioni sotto la soglia minima passano da otto a tre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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