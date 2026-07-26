San Nicola | nuovi focolai riaccendono il maxi incendio

Notizia in breve

Un incendio di vaste proporzioni continua a interessare il monte San Nicola, nel territorio di Forino. Da diversi giorni, le fiamme bruciano l’area boschiva, riaccendendo nuovi focolai e rendendo difficile il controllo dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, senza che si siano ancora registrate vittime o danni a strutture umane. Sul posto lavorano squadre di vigili del fuoco e volontari, impegnati a contenere le fiamme.