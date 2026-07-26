San Nicola | nuovi focolai riaccendono il maxi incendio
Un incendio di vaste proporzioni continua a interessare il monte San Nicola, nel territorio di Forino. Da diversi giorni, le fiamme bruciano l’area boschiva, riaccendendo nuovi focolai e rendendo difficile il controllo dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, senza che si siano ancora registrate vittime o danni a strutture umane. Sul posto lavorano squadre di vigili del fuoco e volontari, impegnati a contenere le fiamme.
Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a bruciare il monte San Nicola, nel territorio comunale di Forino, dove da diversi giorni un vasto incendio sta interessando l’area boschiva. Nonostante i ripetuti interventi di spegnimento, le fiamme continuano a riattivarsi, dando origine a nuovi focolai e rendendo particolarmente complessa l’azione di contenimento. Anche nelle ultime ore il rogo ha ripreso forza su alcuni versanti già devastati dall’incendio dei giorni scorsi. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre il fuoco continua ad avanzare tra la vegetazione, favorito dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche. Il monitoraggio dell’area prosegue senza sosta per evitare che le fiamme possano estendersi ulteriormente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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