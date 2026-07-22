Maxi-incendio nell’Agrigentino aumentano i focolai Almeno 100 evacuati a Santo Stefano campagne devastate | Lasciate le case – Il video

Oltre 100 persone sono state evacuate questa mattina a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nell’Agrigentino, coinvolgendo Santo Stefano Quisquina e Bivona. Il fuoco, alimentato dal vento di scirocco, ha colpito le campagne circostanti, causando danni alle aree agricole. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle abitazioni situate nelle zone interessate. Il rogo continua a dilagare, con diversi focolai ancora attivi nella regione.

Oltre 100 persone sono state evacuate questa mattina dopo che un’incendio di vaste dimensioni è divampato nell’agrigentino e, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina e la parte bassa di Bivona. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, parla di una «situazione drammatica». Il fuoco è adesso arrivato anche all’Eremo di Santa Rosalia, dove sono in azione più canadair ed elicotteri, e a Bivona sono ora segnalati nuovi focolai dopo che già ieri aveva vissuto ore di inferno a causa delle fiamme. «Ci stiamo nuovamente mobilitando, già abbiamo avuto danni ad aziende agricole e zootecniche, così come ad alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio minaccia un intero paese nell’Agrigentino, le fiamme vicine a un deposito di ossigeno: «Lasciate subito le case» – Il videoUn incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nell’Agrigentino, con le fiamme che si sono avvicinate a un deposito di ossigeno.

Incendio a Santo Stefano Quisquina (AG), fiamme fino al centro abitato: oltre 100 evacuati e massima allerta - VIDEOUn incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento.

Argomenti più discussi: Erbusco, un maxi-albergo sulla collina di Villa Pedergnano: scoppia la polemica; Incendio nell'Agrigentino, evacuati i pazienti di una clinica.

Vasto incendio tra Bivona e Santo Stefano Quisquina. Evacuate oltre 100 personeSgomberata anche una casa di cura. Timori per un'azienda di fuochi d'artificio, un deposito d'ossigeno e un distributore di carburante ... rainews.it

Incendio a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati nell’AgrigentinoIncendio Santo Stefano Quisquina: oltre 100 evacuati, roghi anche a Palermo tra blackout e strade chiuse. Leggi tutti gli aggiornamenti. quotidianodiragusa.it