Maxi-incendio nell’Agrigentino aumentano i focolai Almeno 100 evacuati a Santo Stefano campagne devastate | Lasciate le case – Il video
Oltre 100 persone sono state evacuate questa mattina a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nell’Agrigentino, coinvolgendo Santo Stefano Quisquina e Bivona. Il fuoco, alimentato dal vento di scirocco, ha colpito le campagne circostanti, causando danni alle aree agricole. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle abitazioni situate nelle zone interessate. Il rogo continua a dilagare, con diversi focolai ancora attivi nella regione.
Oltre 100 persone sono state evacuate questa mattina dopo che un’incendio di vaste dimensioni è divampato nell’agrigentino e, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina e la parte bassa di Bivona. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, parla di una «situazione drammatica». Il fuoco è adesso arrivato anche all’Eremo di Santa Rosalia, dove sono in azione più canadair ed elicotteri, e a Bivona sono ora segnalati nuovi focolai dopo che già ieri aveva vissuto ore di inferno a causa delle fiamme. «Ci stiamo nuovamente mobilitando, già abbiamo avuto danni ad aziende agricole e zootecniche, così come ad alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Open.online
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